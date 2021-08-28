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الهند تسجل 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا و509 حالات وفاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 46759 إصابة جديدة بفيروس و509 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 32 مليونا و649 ألفا و947 إصابة. كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 437 ألفا و370 حالة وفاة.

ونجحت الهند أمس الجمعة في إعطاء أكثر من 10 ملايين و64 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد. وهذا هو أعلى معدل يومي يتم تحقيقه منذ بدء حملة التطعيم في البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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