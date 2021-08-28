ضربة جوية أمريكية ضد هدف لتنظيم داعش في أفغانستان بعد تفجير مطار كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على هدف لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ردا على الهجوم الدموي الذي وقع يوم الخميس في مطار كابول.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى بيل أوربان يوم الجمعة إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الهدف، وهو مخطط لتنظيم داعش -ولاية خراسان، قتل في الهجوم الذي شنته طائرة بدون طيار في إقليم ننجرهار بأفغانستان.

وأشار إلى أنه لا توجد خسائر بشرية معروفة بين المدنيين.

يذكر أن تنظيم فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، والذي يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" أعلن مسؤوليته عن تفجير مطار كابول والذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

​