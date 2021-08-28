​امتحانات الدور الثاني للثانوية| 6 نصائح من التعليم للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية، استعدادًا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالي، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

ونشرت الصفحه الرسمية لمنصة "حصص مصر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لطلاب الثانوية بشأن المذاكرة لامتحانات الدور الثاني، والتي جاءت كالتالي:

1- ذاكر المادة كأنك تذاكرها لأول مرة مع منصة "حصص مصر".

2- اتبع خطة المذاكرة لتحقيق أقصى استفادة والاستعداد لامتحانات الدور الثاني.

3- شاهد فيديوهات الشرح التفاعلية مع أفضل المدرسين.

4- اختبر فهمك لكل جزء من المادة بحل الأسئلة والتدريبات بعد كل وحدة.

5- بعد الانتهاء من المنهج الكامل، ابدأ في حل بنك الأسئلة والنماذج الاسترشادية.

6- شاهد البث المباشر الموجود على "فيسبوك" و"يوتيوب".

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الاشتراك على منصة حصص مصر مجاناً عبر الروابط التالية:

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