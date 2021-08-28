السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن فجر الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.