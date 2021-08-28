اخبار العالم

أميركا تصدر تحذيراً جديداً بشأن مطار كابول

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها أن يُغادروا "فوراً" البوّابات المحيطة بمطار كابول، حيث كان هجوم انتحاري قد استهدف الخميس حشوداً قرب مطار كابول.
وقالت السفارة الأميركيّة في كابول في تحذير أمنيّ على موقعها الإلكتروني إنّ "المواطنين الأميركيّين الموجودين الآن عند بوّابات "آبي" والبوّابة الشرقيّة والبوّابة الشماليّة أو عند بوّابة وزارة الداخليّة يجب أن يُغادروا على الفور"، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.

وكان المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة جون كيربي قال في وقت سابق "نرى أنّه لا تزال هناك تهديدات جدّية... تهديدات محدّدة وجدّية".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا