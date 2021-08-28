استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

استشهد فجر اليوم السبت، طفل متأثرا باصابته، التي أصيب بها قبل أيام برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية أنَّ الفتى الجريح عمر حسن ابو النيل (12 عاماً) من منطقة التفاح شرق غزة استشهد متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي.

وكان الطفل أبو النيل من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، أصيب بجروح حرجة جراء إصابته برصاص قناص إسرائيلي في منطقة الرأس خلال مشاركته في مسيرة دعت إليها الفصائل في المنطقة الحدودية من المدينة “ملكة” يوم السبت الماضي رفضًا للحصار الإسرائيلي على القطاع.

وخضع الطفل لعملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، وبقي في حالة حرجة إلى أن أعلن عن استشهاده هذه الليلة.