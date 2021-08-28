رداً على هجوم كابل.. الجيش الأمريكي يستهدف تنظيم داعش في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استهدف الجيش الأميركي، السبت، أحد عناصر تنظيم داعش في أفغانستان، ردا على الهجوم الدموي في مطار كابل الذي أودى بحياة 169 أفغانيا و 13 من أفراد القوات الأميركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية “نفذت عملية مكافحة إرهاب عبر الأجواء ضد أحد مخططي داعش خراسان في إقليم ننغهار الأفغاني.”

وأوضحت أن الاستهداف تم عبر طائرة بدون طيار وأن المؤشرات الأولية تشير إلى “مقتل الشخص المستهدف”.

وأكدت القيادة المركزية أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى عدم سقوط أي ضحايا مدنيين في الضربة.

وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بملاحقة منفّذي الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس، مؤكّداً من جهة ثانية تمسّكه بإنجاز الانسحاب العسكري من أفغانستان في 31 الجاري وبمواصلة عمليات الإجلاء إلى ذلك الحين.

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بأنّهم “أبطال”، قال بايدن “لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأميركا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”.

وكان الجنرال، كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، توعد تنظيم الدولة الإسلامية بالرد على هجوم مطار كابل.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حذرت منذ الأربعاء من تهديد “هجوم إرهابي” خطر في منطقة المطار، مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس المزامن لرحيل القوات الغربية وإنهاء عمليات الإجلاء الجارية.

ولا تزال عمليات إجلاء آلاف الأشخاص تواجه “تهديدات محددة وذات مصداقية” غداة الهجوم الانتحاري قرب مطار كابل، لكنها متواصلة “حتى اللحظة الأخيرة”، وفق ما أكدت واشنطن.