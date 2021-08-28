فرنسا تنهي عمليات الإجلاء من مطار كابل لـ”أسباب أمنية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت فرنسا، الجمعة، إنها أنهت عمليات الإجلاء من مطار كابل “لأسباب أمنية”، فيما أكدت أنها ستتواصل مع حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، لضمان مغادرة الأفراد المهددين بالخطر من هناك.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في تغريدة على “تويتر”، إن فرنسا أنهت عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية، مضيفة أن نحو 3 آلاف فرد، منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

وأوضحت الوزيرة أن “فرنسا ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن “عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابل انتهت مساء الجمعة، بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأميركية بالرحيل”.

وأوضح الوزير في بيان مشترك مع وزيرة الجيوش، أن فرنسا “ستبقي على الاتصالات مع مسؤولي حركة طالبان في أفغانستان، لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد بعد انتهاء عملية الإجلاء الفرنسية”.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.