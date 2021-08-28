شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد مصر يحقق معدلات إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.. اعرف توصيات تعزيزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المجموعة المصغرة؛ خلال الأسبوع المنقضى، لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها، وهو ما مكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية فى ظل جائحة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصرى والاستمرار فى تحفيز الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

وتم تناول سيناريوهات النمو الاقتصادى، والتقديرات المستقبلية، وتعزيز أداؤه وشملت التوصيات:

- ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية أكثر استدامة، من خلال التوسع فى استخدام آليات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام عند تنفيذ المشروعات الحكومية المستقبلية.

- الاستمرار والتوسع فى برامج مساندة المصدرين والتركيز على تقديم حزم مساندة وتحفيز محددة تتناسب مع القطاع أو الشركة أو المشروع المستهدف.

- زيادة نشاط صندوق مصر السيادى للدخول فى تمويل مشترك مع المستثمرين الأجانب والمصريين لتمويل مشروعات تنموية وانتاجية تساهم فى زيادة معدلات التصنيع وزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

- ضرورة تحديد مستهدفات ربع سنوية وسنوية لحصيلة الصادرات والواردات السلعية والعمل على متابعتها بشكل دورى.