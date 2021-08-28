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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف، إثر تناولهم وجبة فاسدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "علاء.م.ع" 31 عاما، ووالدته "نجاة.ج.ح"، 55 عاما، و زوجته "رشا.ع.ت"، 25 عاما، و بناتهن جنى 4 أعوام، و فرحة 7 أعوام، و ريتاج 3 أعوام، وجميعهم يقيمون قرية طما فيوم بمركز اهناسيا، مصابين بقئ ومغص
واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد.

جرى حجز المصابين تحت الملاحظة، عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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