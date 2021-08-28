الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف النزهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم، بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث النزهة.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان.

يذكر أن المتهم حسام عزام محمد مرسي بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ صدر ضده حكم غيابي في أحداث النزهة، وتم إلقاء القبض عليه مؤخرًا فقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.