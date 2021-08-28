أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بياناً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن إطلاق 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية مستهدفة محيط قاعدة أمريكية. وأوضحت الرئاسة أن الحدود الكويتية آمنة ومستقرة ولم تشهد أي حوادث، نافيةً صحة ما تدوول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار التي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد. وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت في وقت سابق، أن قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية بمنفذ حدودي على الكويت شهدت سقوط 3 صواريخ.



كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تنفي تجاوز 3 صواريخ أمريكية حدودها الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.