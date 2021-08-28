شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: نعمل على إجلاء 500 من مواطنينا بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن فرق الخارجية الأمريكية تعمل مع حوالي 500 مواطن أمريكي لإجلائهم من أفغانستان، مبيناً أن المسؤولين تواصلوا مباشرة مع هؤلاء المواطنين لتسهيل مغادرتهم.
وأشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الخارجية الأمريكية تواصلت بعد الهجمات في محيط مطار حامد كرزاي الدولي مع عدة مئات من المواطنين الأمريكيين الذين لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون المغادرة لأسباب مختلفة، مبيناً أنه حدث ذلك عدة مرات، عبر آلاف الاتصالات بالهاتف ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
وأبان أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 105 آلاف شخص من أفغانستان، مفيداً أن الغالبية العظمى من موظفي السفارة الأمريكية المعينين محليًا وعائلاتهم إما تم إجلاؤهم من أفغانستان أو ينتظرون في مطار كابل للمغادرة.
وقال برايس: سفاراتنا في جميع أنحاء العالم ببساطة لا يمكن أن تعمل بدون موظفين محليين، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحضارهم إلى بر الأمان.
وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في أعقاب الهجمات المميتة في كابل، معلقاً: "يمكننا الحفاظ على التزام إنساني تجاه الشعب الأفغاني، وستستمر الولايات المتحدة في أن تكون مانحا سخيا جدا للشعب الأفغاني".