شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: نعمل على إجلاء 500 من مواطنينا بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن فرق الخارجية الأمريكية تعمل ‏مع حوالي 500 مواطن أمريكي لإجلائهم من أفغانستان، مبيناً أن المسؤولين تواصلوا مباشرة مع هؤلاء ‏المواطنين لتسهيل مغادرتهم.‏

وأشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الخارجية الأمريكية تواصلت بعد ‏الهجمات في محيط مطار حامد كرزاي الدولي مع عدة مئات من المواطنين الأمريكيين الذين لم ‏يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون المغادرة لأسباب مختلفة، مبيناً أنه حدث ذلك عدة مرات، عبر آلاف ‏الاتصالات بالهاتف ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ‏

وأبان أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 105 آلاف شخص من أفغانستان، مفيداً أن الغالبية العظمى ‏من موظفي السفارة الأمريكية المعينين محليًا وعائلاتهم إما تم إجلاؤهم من أفغانستان أو ينتظرون في ‏مطار كابل للمغادرة.‏

وقال برايس: سفاراتنا في جميع أنحاء العالم ببساطة لا يمكن أن تعمل بدون موظفين محليين، ‏وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحضارهم إلى بر الأمان.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية ‏البريطاني دومينيك راب، لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في أعقاب الهجمات المميتة في ‏كابل، معلقاً: "يمكننا الحفاظ على التزام إنساني تجاه الشعب الأفغاني، وستستمر الولايات المتحدة في أن تكون مانحا سخيا جدا ‏للشعب الأفغاني".‏