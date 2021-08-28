شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية من تزايد العنف والإرهاب في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير فولكان بوزكير، أن العنف والإرهاب والوضع الأمني ‏غير المستقر والخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين في أفغانستان، تعرقل جهود السلام والمصالحة بقيادة ‏أفغانية، وهي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في البلاد.‏

وشدد رئيس الجمعية العامة بوزكير في بيان صحفي أمس، أن حماية المدنيين وحقوق وحريات ‏الشعب الأفغاني - ولا سيما النساء والأطفال - يجب أن تكون أولوية، مشيراً إلى أن ذلك شرط لا غنى ‏عنه لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة.‏

فيما وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار كابول، يوم الخميس، بأنه "هجوم شنيع على المدنيين اليائسين، معرباً عن الأمل في أن يتم القبض على ‏المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".‏

وأبان أن الهجوم الإرهابي على مطار كابول كان خطوة مروعة من تنظيم داعش الإرهابي ، موضحا أن الهجوم خطط ليقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين من الأطفال والنساء والآباء ‏والأمهات.

من جانب آخر أدانت منظمة اليونيسف بشدة الهجمات على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، ‏والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، من بينهم نساء وأطفال.‏

وأعربت اليونيسف عن قلقها العميق إزاء سلامة الأطفال وتزايد الانتهاكات الجسيمة ضدهم في ‏الأسابيع الأخيرة، مفيدة أن أطفال أفغانستان دفعوا ثمنا باهظا نتيجة تزايد الصراع وانعدام الأمن. ‏