شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تحذر من موجة رابعة لكورونا: أكثر خطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو باهالا من موجة رابعة من فيروس كورونا خلال شهر نوفمبر المقبل وصفها بـ "الأكثر خطورة".

وقال الوزير باهالا خلال مؤتمر صحفي له إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد منذ أشهر، تنتشر بشكل كبير، ورغم أنه لم يسجل حتى الآن متحور آخر من الفيروس، إلا أن عدم احترام البعض للإجراءات الصحية يفسر الانتشار الكبير للفيروس في البلاد.

وأوضح وزير الصحة أن الخطير في هذه الوضعية هو حين تبدأ الموجة الرابعة، التي ستبدأ شهر نوفمبر حسب التقديرات، سيكون هناك متحور آخر، وقد تباغتنا الموجة الرابعة ونحن ما نزال نواجه الموجة الثالثة من الفيروس، ما سيمثل ضغطا كبيرا على مؤسساتنا الصحية وينهك موظفي الصحة.

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بلغت 80826 منذ بداية انتشار الفيروس رغم بدء حملة التلقيح.