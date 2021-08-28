النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم المنتزه لتعديه على محامٍ.. التفاصيل كاملة

الشارقة - اميمة ياسر - أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمس الجمعة، في واقعة اعتداء ضابط على محامي بقسم شرطة المنتزه بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه" 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

تابع البيان بأن النيابة العامة استمعت إلى المجني عليه، وشهود عيان على اقعة اعتداء ضابط على محامي إلى المجني عليه وشهود على الواقعة.

وقالت النيابة العامة في بيان لها بخصوص واقعة اعتداء ضابط على محامي في قسم شرطة المنتزه إنها استجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على "مصلحة الطب الشرعي".

وأوضح البيان أنه جاري استكمال التحقيقات في واقعة اعتداء ضابط على محامي في قسم شرطة المنتزه بالأسكندرية.

أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب الفرعية، تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على محام في قسم المنتزه أول بالإسكندرية.

أوضح مجلس النقابة في بيان صحفي، أنه تم التحقيق مع الضابط، وأمناء الشرطة، المتهمين بالاعتداء على المحامي، والتحفظ عليهم بقسم شرطة المنشية، لحين ورود تحريات مباحث الأمن العام، وسماع أقوال المحامي شاهد الواقعة، والطرف الثاني في الواقعة، وكذلك سماع أقوال نائب المأمور والأفراد المتواجدين بالقسم أثناء الواقعة محل التحقيق.

وأضاف البيان: «تم الاطمئنان على صحة الزميل وزيارته بالمستشفى للوقوف على حالته الصحية، وهو بصحة جيدة وحالته مستقرة وتم إنهاء كافة الأمور الخاصة بالمستشفى، كما تحقق لجنة التفتيش المشكلة من وزارة الداخلية في الواقعة».

وتابع: «هناك متابعة من مكتب النائب العام والمستشار المحامي العام الأول لاستئناف الإسكندرية والمستشار المحامي العام لنيابات المنتزه للتحقيقات أولًا بأول، كما يخطر المجلس، النقيب العام ومجلس النقابة العامة بكافة التفاصيل المتعلقة بالأمر».