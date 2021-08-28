شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات إيران تتاجر بأزمات الشعب السوري وتتمدد في أراضيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال إيران وميليشياتها تفرض هيمنتها على معظم المناطق السورية وتتغلغل وتتمدد في أراضي البلاد، بضوء أخضر من النظام؛ وسط صمت دولي لا يوقف جرائمها وانتهاكاتها هناك أو قطع أذرعها، التي تساعد بشار الأسد في قتل السوريين.

وبحسب المرصد السوري أخرجت عناصر الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني، عددا كبيرا من الصواريخ «إيرانية الصنع»، من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بواسطة شاحنات وسط حماية مشددة، وشوهدت تلك الشاحنات تتجه نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، وهي ذات المناطق التي كانت ميليشيات طهران قد نصبت بها منصات لإطلاق صواريخ في مايو الفائت، وجميعها موجهة نحو منطقة شرق الفرات، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية وأقرب منطقة لها هي حقل العمر النفطي، يأتي ذلك في ظل عمليات التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني مؤخراً.

وأوضح المرصد أن الميليشيا نقلت بعد ذلك بأيام قليلة، كمية من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين، إلى منازل جرى الاستيلاء عليها في أحياء مأهولة، وتركزت عملية النقل إلى شارع 16.

استيلاء واستهدافواستولى «الحرس الثوري» في 9 يوليو، على عشرات المنازل في المدينة الواقعة شرقي دير الزور، حيث جرى وضع اليد على 14 منزلا في شارع الأربعين و12 آخرين في شارع الـ16، و8 منازل في حي المحاريم، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المنازل هذه جميعها تعود ملكيتها لمعارضين خارج المنطقة، وشهدت تلك المناطق مغادرة قاطني منازل مجاورة، خوفاً من تحويلهم إلى دروع بشرية للإيرانيين ومنازلهم المستولى عليها لمستودعات أسلحة وذخائر كما جرت العادة، وهو ما يشكل خطر الاستهداف الجوي سواء من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي.

وفي 11 يوليو، أجرت الميليشيات عمليات تمويه لأماكن تموضع منصات الصواريخ بأطراف الميادين شرقي دير الزور، والموجهة نحو مناطق نفوذ «قسد» والتحالف الدولي شرقي الفرات، حيث نصبت ميليشيا «أبو الفضل العباس» منصات إطلاق صواريخ وهمية بالقرب من قلعة الرحبة الأثرية بأطراف الميادين، وكذلك فعلت «فاطميون» الأفغانية بنصبها لمنصات وهمية بالقرب من مستودعات الحبوب في المنطقة، للتمويه على طيران الاستطلاع والطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي.

وبالانتقال إلى حمص، يواصل حزب الله اللبناني جمع الأموال الطائلة على حساب اللبنانيين والسوريين، عبر عمليات تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا والمتاجرة بها لصالحه الخاص.

وتشهد الحدود السورية-اللبنانية بريف حمص استمرار عمليات تهريب المحروقات بشكل متصاعد من قبل الحزب إلى جانب قوات الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، في استغلال لحاجة المواطنين السوريين للمحروقات وعجز نظام الأسد عن تأمينها لهم، في وقت تسرق حقوقهم من قبل الميليشيا اللبنانية وتجمع ثروات طائلة على حسابهم.

تسليم وانسحابكما عمدت ميليشيا «أبو الفضل العباس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني في 17 يوليو، إلى الانسحاب من نقطة عسكرية تابعة لها تقع بالقرب من منطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، وقامت الميليشيا بتسليم النقطة لـ«حزب الله» اللبناني، الذي تمركز عناصره فيها بدورهم، وقاموا بنصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية «عيار 23»، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب هذا وتسلم حزب الله للنقطة.

وعمد الحرس الثوري الإيراني إلى تخريج دفعة جديدة من المنتسبين الجدد إليه بالمدينة، ضمت 85 شخصا خضعوا لدورة عسكرية لمدة شهر تقريباً في منطقة «المزارع» أكبر تجمع للميليشيات الإيرانية.

وتمكن المجندون خلال يوليو من شراء 78 عقارا على الأقل بين محال ومنازل وأراضٍ، وذلك في معدان ومحيطها، وبلدات وقرى خاضعة للنظام بريف الرقة، حيث قاموا بدفع الأسعار دون أي مساومة تذكر، وطلبوا من أصحاب المكاتب العقارية اطلاعهم على أي عروض للبيع بالمنطقة.

وفي 27 يوليو، استولت «الفرقة الرابعة» التابعة لماهر الأسد شقيق رئيس النظام والمقربة من الإيرانيين، على 6 منازل في المدينة، تعود ملكيتها لمعارضين يتواجدون خارج المنطقة، 3 منها تقع قرب مدرسة علي بن أبي طالب، و2 بالقرب من بنك الدم، بينما الأخير يقع بجانب مشفى السعيد بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ووفقاً للمصادر، فإن الفرقة الرابعة حولت تلك المنازل جميعها إلى مقرات عسكرية تابعة لها.