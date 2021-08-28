شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تشيد بالأحكام القضائية على قادة ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: «إن الأحكام، التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق المجرم عبدالملك الحوثي و173 آخرين من قيادات الميليشيا الإرهابية بتهم الانقلاب على النظام الجمهوري والدولة، والتخابر مع إيران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من كل اليمنيين‏».

وتابع في تغريدات على «تويتر»: «الأحكام القضائية انتصار لدماء وجراحات ومعاناة وآلام الملايين من ضحايا جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها الآثم على الدولة، وتأكيد على أنها لن تسجل ضد مجهول، وأن القتلة والمجرمين من قيادات وعناصر الميليشيا لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة‏».

وأكد الإرياني في تغريدة ثالثة: إن الحكم الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» توصيف طبيعي لميليشيا مارست القتل والتنكيل بحق اليمنيين، وارتكبت من الجرائم والانتهاكات ما يندى له الجبين، وتحولت إلى مخلب إيراني لاستهداف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وتهديد حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية‏.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك إجراءات عدة ستتخذ ضد المجرمين سيتم الإعلان عنها في حينه، ومنها مخاطبة الانتربول الدولي لتسليم قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المحكومين والمتواجدين خارج اليمن، وملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب»، والمطالبة بأموالهم المنهوبة من قوت الشعب اليمني.

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن، عبده مجلي «الحكم القضائي بإعدام قيادات عصابة الانقلاب خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو هزيمة المشروع الانقلابي في بلاده»، لافتا إلى أن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والإستراتيجية.

ونقلت صحيفة «سبتمبر نت» التابعة للجيش اليمني، قول العميد مجلي في إيجاز صحفي الجمعة: إن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهتي «مراد ورحبة»، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلو مترا خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والإستراتيجية، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل تمكنت من تحرير جبال وتلال إستراتيجية ووديان وقطع طرق الإمداد على الميليشيات الحوثية.

واستعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في الإيجاز، بقية نتائج معارك الأيام الماضية، التي يخوضها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية، ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال، إضافة إلى استعراض جرائمها وانتهاكاتها المستمرة على المدنيين، مرحباً بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية بمأرب، الذي قضى بإعدام زعيم الميليشيا و173 من مساعديه.