شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الماليزي الجديد يعلن حكومته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري يعقوب، أمس الجمعة، أول حكومة له، محتفظا بالكثير ممن عينهم سلفه، ولكنه اختار وزير صحة جديد عقب تسجيل وفيات قياسية جراء فيروس كورونا الخميس.

وقال خيري جمال الدين الذي جرى تكليفه بملف الصحة الحيوي: «شكرا لك على ثقتك بي»، وكان جمال الدين وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وسجلت وزارة الصحة الخميس 393 وفاة على صلة بكوفيد- 19، بالإضافة إلى إصابات قياسية جديدة بلغت نحو 25 ألفا في يوم واحد وذلك رغم أن ماليزيا قيد الإغلاق منذ منتصف مايو الماضي.

وجرى تعيين إسماعيل صبري قبل أسبوع ليحل محل محي الدين ياسين الذي استقال الشهر الماضي بعدما جرى انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة.

واختار صبري عشرة أعضاء من حزب المنظمة الوطنية المتحدة لـ«الملايو» الذي ينتمي له ليصبحوا وزراء، بالإضافة إلى نفس العدد من حزب «السكان الأصليين» الذي ينتمي له محي الدين.

وتتوقف الأغلبية البرلمانية الضئيلة التي يتمتع بها صبري على دعم من حزب محي الدين الذي حذر رئيس الوزراء الجديد من تعيين أي شخص يواجه اتهامات جنائية في منصب وزاري.

ويواجه العديد من أعضاء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو اتهامات على صلة بفترة ولاية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في المنصب بين 2009 و2018.

وما زال نجيب الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما في اتهامات بالفساد العام الماضي، عضوا بالبرلمان ومازال حرا بانتظار البت في الاستئناف.