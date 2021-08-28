شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يشارك بالانتخابات.. و«الحجرف» يؤكد حضور «مؤتمر بغداد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الزعيم العراقي مقتدى الصدر أمس الجمعة العودة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في وقت أكدت الخارجية العراقية في بيان، حضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف «مؤتمر بغداد» للتعاون والشراكة.

ونقل تليفزيون «السومرية نيوز»، عن وزارة الخارجية العراقية قولها في بيان: «إن عبدالستار هادي الجنابي سفير جمهورية العراق في المملكة، التقى نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولفتت إلى أن الأمين العام أكد استعداده لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، كما ناقش الجانبان آليات وتوقيتات وصول والوفد المرافق له بغداد.

وبحث الجانبان علاقات الإخوة والجوار التاريخي للعراق ودول الخليج العربي، وبيَّن الأمين العام أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن واستقرار العراق ومهتمه بإعادة اعماره.

وأضافت «إن الجانبين اتفقا على تفعيل آليات الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجهات العراقية المختصة، وتفعيل آليات الحوار المشترك».

وفي شأن عودة التيار الصدري إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر في خطاب متلفز بث عصر الجمعة: «إن التيار الصدري سيخوض الانتخابات البرلمانية بمشاركة مليونية من جماهيره».

وأضاف «اليوم تسلمت ورقة من القادة السياسيين، الذين يسعون للإصلاح وهي ورقة ميثاق إصلاحية يعتد بها، كانت بابا لإنقاذ العراق من أفكاك الفاسدين»، وتابع «هذه الورقة يجب أن تكون ميثاقا وعهدا بين الموقّعين والشعب العراقي بسقف زمني دون مشاركة الفاسدين».

وذكر الصدر أن الورقة جاءت وفق تطلعاتهم، والعودة إلى المشاركة في الانتخابات بات مقبولا، وراهن على مشاركة مليونية من الجماهير.

كان الصدر قد أعلن في الشهر الماضي أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، ولن يدعم أي حزب، حفاظا على ما تبقى من البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر المقبل.