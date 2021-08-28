شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سوداني يتهم «نظام البشير» بتخريب قطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رهن وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، تحسُّن الإمداد الكهربائي، باستمرار الدعم المالي لشراء الوقود والإسبيرات للتوليد الحراري الذي يمثل 50 % من الإنتاج، واتهم نظام الرئيس المخلوع بتخريب القطاع، كاشفا في ذات الوقت، أن بلاده تحتاج لنحو 3 مليارات دولار كـ«حل جذري للمشكلة».

وجدد الوزير السوداني اتهامه للنظام البائد بتخريب القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية تصرف على القطاع وليست هنالك أموال مخصصة للكهرباء، ونبه إلى أن الدولة لديها أولويات مختلفة.

وبحسب موقع «التغيير» المحلي، نفى عبيد أن يكون رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك أمهلهم 6 أشهر لحل مشكلة قطوعات الكهرباء، كما روجت بعض الوسائل في الساعات الماضية.

وجدد تأكيده بأن الحل الجذري لمشكلة الكهرباء يقدر بـ 3 مليارات دولار، مع توقعه بتحسن في مصادر الإمداد بعد 6 أشهر من الآن، لافتا إلى توقيع عقودات لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية.

وقال جادين خلال منتدى أقامته صحيفة «التيار»، الخميس بمقرها في الخرطوم: إن ما يدفعه المواطنون لشراء الكهرباء يعادل 10 % من تكلفة التشغيل، ونوه إلى أن المنتج حالياً يمثل 65 % من الطاقة المركبة التي تبلغ 3500 ميغاواط.

واعتذر جادين للمواطنين عن المعاناة التي يجدونها بسبب انقطاع الكهرباء وقال إنه شخصياً يعاني من القطوعات.

ورد على أسئلة الحضور بشأن تراجع الإنتاج الكهربائي مقارنة بالعهد البائد، بالقول: إن الكهرباء خدمة تحتاج إلى اهتمام مستمر وتنفيذ للمشاريع الإستراتيجية لأن الاستهلاك يزداد بنسبة 10 % سنوياً، موضحا أن الاتجاه لشراء الكهرباء من إثيوبيا يمثل أحد الحلول للمشكلة.

وقال عبيد: نعتزم إجراء مفاوضات مع إثيوبيا لزيادة مقدرة الخط الناقل الذي لا يتحمّل أكثر من 200 ميغاواط، وبالتالي لا يمكن زيادة الاستيراد من إثيوبيا في الوقت الحالي.