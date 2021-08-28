شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكتلنديون يدعمون إجراء استفتاء الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد موقع صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أمس الجمعة بأن إسكتلندا قد تجري استفتاءً آخر من أجل الاستقلال عن المملكة المتحدة حال تزايد الدعم الشعبي للاستفتاء الجديد إلى 60 %.

وبحسب الصحيفة، يتوقع وزير الدولة البريطانى لشؤون إسكتلندا، أليستر جاك، تزايد الدعم الشعبي لإجراء استفتاء خلال مدة زمنية معقولة.

ويأتي ذلك عقب تصريحات مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، الذي رجح إمكانية إجراء استفتاء بشأن استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة حال توافر «إرادة موحدة» للإسكتلنديين.

كانت الحكومة البريطانية قد قالت في وقت سابق: إن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء استفتاء آخر بشأن استقلال إسكتلندا، وشددت على أن التركيز يجب أن ينصب على التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وتشير وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أنه رغم ارتفاع نسبة التأييد لاستقلال إسكتلندا إلى أكثر من 50 % خلال فترة تفشي وباء كورونا، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما نسبيا بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه.

ومن المتوقع أن تطرح رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن خطتها أمام الحكومة الأسبوع المقبل بعد فوز الحزب الوطني بزعامتها، في انتخابات مايو.

وقالت ستورجن: إنها تريد إجراء استفتاء جديد خلال النصف الأول من الدورة البرلمانية الجديدة، على الأرجح في 2023.