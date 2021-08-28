السفارة الأمريكية في كابول تنصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى مطار بسبب كابول تهديدات أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر السبت، رعاياها في العاصمة الأفغانية كابول تجنب محيط المطار نظرًا لتهديدات أمنية محتملة.

وناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان، رعاياها بمغادرة عدد من بوابات مطار كابول بشكل فوري.



وفي وقت سابق أمس الجمعة، حذرت السلطات الأمريكية من احتمال وقوع هجوم إرهابي جديد في العاصمة الأفغانية كابول، فيما سعت حركة طالبان لطمأنة الراغبين في السفر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن مستشار الأمن القومي أبلغ الرئيس جو بايدن بأنه من المرجح وقوع هجوم إرهابي آخر في كابول.

وأضافت خلال الإفادة اليومية بشأن أفغانستان، أن القادة الأمريكيين يبلغون الرئيس بايدن بأن لديهم الإمكانيات الكافية لاستمرار العمليات في كابول.

وتابعت ساكي: "الأيام القليلة المقبلة من المهمة ستمثل الفترة الأخطر إلى الآن".

والخميس الماضي، شهد محيط مطار كابول هجوما انتحاريا أسفر عن 85 قتيلا بينهم 13 جنديا أمريكيا.