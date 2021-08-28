وزيرة الدفاع الألمانية: جنودنا في كابول رأوا أمورا مخيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، السبت، القوات الألمانية التي قامت بمهمة الإجلاء من أفغانستان على إنجاز عملها الجاد ومهمتها الصعبة.

وقالت كرامب كارينباور مساء أمس الجمعة، في قاعدة ونستورف الجوية بالقرب من هانوفر، إنه أصبح واضحا لها من خلال المحادثات أن الجنود والدبلوماسيين وأفراد الشرطة في كابول "رأوا وعايشوا أشياء مخيفة لا تصدق وأنهم حققوا أشياء لا تعقل".



وأضافت كرامب كارينباور أن الرجال والنساء بقيادة البريجادير جنرال ينس أرلت قائد اللواء المحمول جوا رقم واحد حظوا بالثقة الكاملة وحققوا "أكثر من هذه الثقة وكل ما هو متوقع منهم".

وتابعت الوزيرة القول: "إن أفكارنا الأولى الليلة تنصب على ضحايا الهجوم الإرهابي المروع الخميس الماضي، سواء كانوا من المدنيين أو من زملائنا الأمريكيين بطبيعة الحال الذين نفذت هذه العملية بالتعاون معهم جنبا إلى جنب".

وأمس الجمعة، عاد مئات الجنود الألمان الذين شاركوا في مهمة إجلاء الرعايا الألمان والمتعاونين الأفغان على مدار الأسبوعين الماضيين، إلى البلاد.



جاء ذلك بعد يوم واحد من اختتام الجيش الألماني مهمة الإجلاء من مطار كابول، بالتزامن مع تفجيرين مدمرين ضربا المنطقة المحيطة بالمطار وأوقعا مئات القتلى والجرحى.



وفي حوالي الساعة 7.50 مساءً بالتوقيت المحلي لألمانيا، هبطت طائرتان من طراز "A400M" وطائرة ثالثة من طراز "A310" واحدة تلو الأخرى في القاعدة الجوية في فونشتورف بولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا، قادمة من كابول.



وخلال الأسبوعين الماضيين، أقام الجيش الألماني مركزا في مطار كابول لتسهيل عملية نقل الألمان والمتعاونين الأفغان ورعايا دول ثالثة في رحلات مكوكية عبر طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني.

وشارك 454 جنديا من خدمات الطوارئ في مهمة الإجلاء، بما في ذلك 19 امرأة مجندة، تمركزوا في كابول.