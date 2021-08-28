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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أفضل الزيوت ومواصفات مرسيدس GT73e

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

 تتوفر بسوق السيارات خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات المناسبة للاستخدام في الطقس الحار، من مختلف الماركات البارزة. .

 تستعد مرسيدس لطرح الجيل الجديد المنتظر من طرازها فائق الأداء AMG GT، والذي سيتوفر بمحرك هجين.

 للطقس الحار، هناك دائما أشياء مناسبة في عالم السيارات، مخصصة للاستخدام في فصل الصيف، ومنها أنواع زيت المحرك.

 تكتمل نظافة السيارة دائما بنظافة المحرك، التي تتطلب عملا خاصا، وأسلوبا مختلفا في أدائها وأدوات خاصة للتنظيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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