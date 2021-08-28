موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أفضل الزيوت ومواصفات مرسيدس GT73e

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تتوفر بسوق السيارات خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات المناسبة للاستخدام في الطقس الحار، من مختلف الماركات البارزة. .

تستعد مرسيدس لطرح الجيل الجديد المنتظر من طرازها فائق الأداء AMG GT، والذي سيتوفر بمحرك هجين.

للطقس الحار، هناك دائما أشياء مناسبة في عالم السيارات، مخصصة للاستخدام في فصل الصيف، ومنها أنواع زيت المحرك.

تكتمل نظافة السيارة دائما بنظافة المحرك، التي تتطلب عملا خاصا، وأسلوبا مختلفا في أدائها وأدوات خاصة للتنظيف.