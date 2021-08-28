موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. أبل نيوز وأداة أنستقرام ومزايا فيسبوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة أبل الأمريكية أن ناشري الأخبار الذين يشاركون في "أبل نيوز" سيكونون مؤهلين لتخفيض رسوم اشتراكات "آب ستور".

أفاد الخبير الموثوق "مارك جورمان" بأن موعد طرح أبل للجيل الجديد من أجهزة "ماك ميني" سيكون خلال الأشهر المقبلة.

أعلن تطبيق أنستقرام عن آلية بحث جديدة للهواتف الذكية، ستعرض اقتراحات للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من مجرد حسابات المستخدمين والهاشتاق.

تقدم شركة فيسبوك لأكثر من 5 مليارات شخص حول العالم من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر 10 مزايا جديدة في ذكرى إطلاق التطبيق العاشرة.

واجهت أبل في منتجاتها عمليات سرقة كلمات المرور بطريقة معقدة يصعب اختراقها أو الوصول إلها.