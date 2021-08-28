إرتفاع حصيلة ضحايا تفجيرَيْ مطار كابول

اسماعيل عبد الحي - إرتفعت حصيلة الضحايا المدنيّين بتفجيرَيْ مطار كابل أمس، إلى 72 شخصا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول من حركة "طالبان" ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية صباح اليوم الجمعة.

وذكر مسؤول من "طالبان" طلب عدم نشر إسمه، لوكالة "رويترز" أن ما لا يقل عن 28 من عناصر الحركة لقوا مصرعهم بهجومي أمس وقال "فقدنا أشخاصا أكثر من الأمريكيين".

وأضاف أنه ليس هناك مبرر لتمديد مهلة إنسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 31 أوت .

وأدانت "طالبان" أمس بشدة التفجيرين اللذين وقعا في محيط مطار كابل، معتبرة أن سبب الهجوم هو وجود قوات أجنبية في المطار.

وإرتفع عدد قتلى التفجيرين بين العسكريين الأمريكيين إلى 13 عسكريا، وذلك بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

المصدر: "رويترز"