إسبانيا تشيد بدور الإمارات في إجلاء رعاياها من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام، وكالات)

تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً أمس من معالي مارغريتا روبلز وزيرة الدفاع الإسبانية جرى خلاله بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، أثنت مارغريتا روبلز وزيرة الدفاع الإسبانية على الجهود المقدمة من دولة الإمارات لدعم عمليات إجلاء رعايا إسبانيا من أفغانستان. وأشادت بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية وما قدمته من خدمات لوجستية للقوات الإسبانية والتي اعتبرتها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد معالي البواردي حرص واستعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة للشؤون الدبلوماسية، وجود كثير من القصص الإنسانية المؤثرة التي تعاملت معها الفرق الإماراتية بكل اهتمام، من إعادة لم شمل الأسر إلى استقبال مولود جديد في أحد مستشفيات الإمارات. وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «انطلاقاً من قيمنا، فإننا عازمون على مساعدة النساء والأطفال والأسر الأفغانية في هذه الأوقات الصعبة».

يأتي ذلك فيما أعلن عدد من الدول، من بينها إسبانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا، انتهاء عمليات إجلاء رعاياها من كابول، غداة يوم من الهجوم الدامي قرب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية.

وأعلنت إسبانيا، أمس، انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول «آخر رحلتين إسبانيتين»، بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

ونقل على متن هاتين الرحلتين الأخيرتين 81 إسبانياً كانوا لا يزالون في أفغانستان، بينهم عدد من أفراد طاقم السفارة وعسكريون في سلاحي البر والجو وأربعة عسكريين و83 من المتعاونين الأفغان مع إسبانيا والبرتغال وحلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة إنهم سيصلون جميعاً بعد ظهر الجمعة إلى قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية بالقرب من مدريد على متن رحلة تابعة لشركة الطيران «إير أوروبا».

وأجلت القوات المسلحة الإسبانية 1898 أفغانياً مع عائلاتهم، هم موظفون عملوا لحساب إسبانيا والولايات المتحدة والبرتغال والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحلف الأطلسي، إضافة إلى موظفي السفارة الإسبانية في كابول.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس لقناة «سكاي نيوز»، صباح أمس، أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي «خلال بضع ساعات».

وقال والاس غداة الهجوم الذي وقع في مطار كابول: «بشكل عام العملية الرئيسة انتهت الآن، ولم يتبق لدينا سوى بضع ساعات» لإجلاء نحو ألف شخص موجودين في باحة المطار.

من جانبها، أكدت السويد أنها أنهت عمليات الإجلاء من كابول، بعدما أجلت أكثر من 1100 شخص منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأوضحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، في مؤتمر صحافي، أنه تم إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم وحراس محليين وعائلاتهم وموظفي القوات المسلحة و500 سويدي. كما أجلت السويد ناشطين في الدفاع عن حقوق المرأة وصحافيين وموظفين في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس: إن آخر طائرة إجلاء إيطالية غادرت كابول حاملة مدنيين أفغاناً إلى جانب دبلوماسيين إيطاليين ومسؤولين عسكريين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع إن طائراتها نقلت أكثر من 4800 أفغاني خارج البلاد.