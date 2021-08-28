السودان: «شركاء الانتقالية» يؤكدون ضرورة الإسراع في تعيين الولاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان ضرورة الإسراع بتعيين الولاة والمجلس التشريعي.

وأوضحت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية والمتحدثة باسم المجلس، عقب انعقاده برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، أن الاجتماع استعرض عدداً من القضايا الوطنية، وأكد ضرورة مواصلة المجلس لاجتماعاته بانتظام، للاضطلاع بدوره في معالجة القضايا الوطنية الملحة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مصدر في قوى الحرية والتغيير «التحالف الحاكم في السودان» إن اللجنة الخاصة بتقييم الولاة بدأت فعلياً عملية التقييم، التي سوف تنتهي في أقل من أسبوع. وأضاف المصدر أن عملية التغيير لن تطال جميع الولاة، لأن اللجنة سترفع توصيات لإعفاء بعض الولاة والإبقاء على بعضهم. وقال كمال بولاد مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن هناك توجهاً داخل قوى الحرية والتغيير بإعلان المجلس التشريعي الانتقالي في حال الوصول إلى قائمة تضم ثلثي الأعضاء، دون انتظار الولايات التي لم تسلم قوائمها. وأوضح بولاد أن هناك بعض الولايات ما تزال بعيدة عن منح الفرصة للنساء للمشاركة في الحكم، كما يواجه تشكيل المجلس التشريعي تعقيدات كبيرة بسبب خلافات قوى الحرية والتغيير في بعض الولايات، إلى جانب عدم ترشيح النساء حسب نص الوثيقة الدستورية، التي منحت المرأة 40% من مقاعد البرلمان والسلطة الانتقالية.