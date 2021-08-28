اليمن.. تفكيك خلية تجسس حوثية في «موزع»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس، عن عملية تفكيك خلية تجسس تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية «موزع».

وكشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة معلومات أولية عن الخلية، مؤكداً أن شعبة الاستخبارات العامة تمكنت من ضبط وتفكيك الخلية بعد أشهر قليلة من زرعها للعمل من قبل الميليشيات الحوثية، بعد عملية رصد وتحرٍّ دقيقة.

وأوضح أنه تم ضبط ثلاثة من أخطر أفراد الخلية جميعهم من أبناء مديرية «موزع» بمحافظة تعز بعد أن تم تجنيدهم من قبل قيادي حوثي من أبناء المديرية يدعى «عماد عبد السلام الحميري» ويعمل في مناطق سيطرة الميليشيات.

ولفت الإعلام العسكري إلى أن اعترافات الخلية كشفت عن مهمتين رئيسيتين لها في الساحل الغربي، الأولى رصد تحركات القوات المشتركة وقياداتها والشخصيات الاجتماعية في المحورين الجنوبي والشمالي للساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة، والثانية شراء أسلحة وذخائر من تجار في الساحل الغربي ونقلها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

ويعد ضبط وتفكيك الخلية إنجازاً أمنياً نوعياً جديداً لشعبة الاستخبارات العامة في القوات المشتركة والتي سبق أن فككت سلسلة خلايا في الساحل الغربي تابعة لميليشيات الحوثي أهمها خلية المخا، وخلية تهريب الأسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وخلية زرع العبوات الناسفة، الأمر الذي يشكل ضربة قاسية للميليشيات.