شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن الطوارئ في لويزيانا بسبب العاصفة «إيدا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولاية لويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية إيدا" التي بدأت ‏في الولاية أول ‏أمس ولا تزال مستمرة.‏

وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات ‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، ‏‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 ‏بالمائة من ‏التمويل الفيدرالي. ‏