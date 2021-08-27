شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن الطوارئ في لويزيانا بسبب العاصفة «إيدا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولاية لويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية إيدا" التي بدأت في الولاية أول أمس ولا تزال مستمرة.
وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 بالمائة من التمويل الفيدرالي.