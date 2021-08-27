السامرائي: عودة الصدر إلى الانتخابات خطوة شجاعة ومهمة

وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، "نرحب بقرار سماحة السيد مقتدى الصدر بالعودة الى الانتخابات، والذي سيشكل خطوة ايجابية مهمة وشجاعة لدعم مسار العملية الانتخابية والديموقراطية وفرصة لمشارك وطنية أوسع بهذا الاستحقاق الدستوري وفق مبدأ التنافس الحر والذي سيسهم في تحقيق الاصلاح والتغيير المنشود".وكان الصدر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعته الخليج 365، انه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية، دعته للمشاركة في الانتخابات"، مبيناً أن "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".

واشار الى انه "سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار"، لافتاً الى انه "أجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي".



وخاطب الصدر أنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات وقبة البرلمان تارة اخرى".

وفي 15 تموز الماضي، أعلن الصدر عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.

