الحلبوسي: نقدر قرار الصدر بالمشاركة في الانتخابات

وقال الحلبوسي في تغريدة له عبر تويتر، "في الأزمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال، تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري".

وأضاف، "نشكر القوى السياسية التي أسهمت في جمع الصفوف لأجل المضي بالانتخابات التي نأمل أن تمثل إرادة الشعب والسير بالبلاد إلى برِّ الأمان".

