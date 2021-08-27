الإطاحة بإرهابي يقود دراجة مفخخة في كركوك (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن قتل إرهابي وحرق الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على جهد استخباري، تمكنت قوة امنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال الفوج الثاني في اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية من قتل إرهابي وحرق الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها جنوبي محافظة كركوك".