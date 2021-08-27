انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يعلق على عودة الصدر لخوض الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتأمين مشاركة شعبية واسعة.
وقال صالح في تغريدة له عبر تويتر، "نُرحب بقرار سماحة السيد الصدر المشاركة في الانتخابات، فالتيار الصدري وجمهوره الكريم جزء اساسي في المجتمع".
وأضاف، "ندعو القوى المقاطعة الاخرى الى المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية، وامامنا مسؤولية وطنية عليا؛ ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وتأمين مشاركة شعبية واسعة لتكون منطلقا نحو الاصلاح".
وأضاف، "ندعو القوى المقاطعة الاخرى الى المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية، وامامنا مسؤولية وطنية عليا؛ ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وتأمين مشاركة شعبية واسعة لتكون منطلقا نحو الاصلاح".