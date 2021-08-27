رئيس الجمهورية يعلق على عودة الصدر لخوض الانتخابات

وقال صالح في تغريدة له عبر تويتر، "نُرحب بقرار سماحة السيد الصدر المشاركة في الانتخابات، فالتيار الصدري وجمهوره الكريم جزء اساسي في المجتمع".

وأضاف، "ندعو القوى المقاطعة الاخرى الى المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية، وامامنا مسؤولية وطنية عليا؛ ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وتأمين مشاركة شعبية واسعة لتكون منطلقا نحو الاصلاح".

