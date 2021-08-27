اعتقال قاتل الفتاة 'نورزان'.. تفاصيل جديدة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات من مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري، مبيناً أن القاتل هو شقيق المجني عليها، حيث نفذ الجريمة بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها".وأشار إلى أن القاتل وبحسب اعترافاته الأولية فان الجريمة ارتكبت بدافع "غسل عار".

وأكد المصدر، أن "القوات الأمنية رصدت تحركات المشاركين بالجريمة، وجار العمل على اعتقالهم".

ويوم أمس الخميس، اصدرت وزارة الداخلية، توضيحا حول ملابسات الجريمة حيث أشارت في بيان إلى انها قامت "بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذي تلك الجريمة، موضحة ان الجريمة نفذت من قبل ٣ اشخاص باله حادة سكين".



واضافت انه "كمعلومة اولية لايوجد اي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي".

وتابعت، انه "تم تدوين اقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها".