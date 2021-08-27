هجوم بالصواريخ قرب الحدود العراقية مع الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، بأن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم طال قاعدة أمريكية.

وقال المصدر، لـ"الخليج 365"، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "هجوماً بـ3 صواريخ كاتيوشا استهدف أرتال لوجستية تابعة للتحالف الدولي بين منفذ سفوان و بالقرب من محطة اميلحات الشمالية داخل الاراضي الكويتية".

وأضاف المصدر، أن "الأنباء الأولية تؤكد إصابة بعض المركبات التابعة للرتل اللوجستي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

و تحدثت مصادر، على أن الصواريخ الثلاث استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في منفذ جريشان (سفوان من الجانب العراقي)".

وأضافت المصادر، أن صاروخين اثنين سقطا في محيط القاعدة، وعبر الثالث القاعدة باتجاه الأراضي الكويتية.



وتأتي تلك التطورات، صبيحة انعقاد قمة بغداد الإقليمية التي تستضيف قادة ورؤساء دول الجوار والمنطقة بينها الكويت والسعودية والإمارات ومصر .

وغالباً ما يقف وراء تلك الاستهدافات التي تطال مصالح واشنطن والتحالف الدولي مليشيات عراقية مسلحة موالية لطهران.

