شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الإعلاميين": سيظل اسم حمدى الكنيسى خالدا بتاريخه الزاخر بالإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الراحل الكبير حمدى الكنيسى ناضل كثيرًا من أجل وجود نقابة للإعلاميين وقدم الكثير من أجلها، مضيفا أن اسم الإعلامى حمدى الكنيسى سيظل خالدًا بتاريخه الزاخر بالكثير من الإبداع الوطنى الذى صنع اسمًا إذاعيًا ضخمًا دائم العطاء متعدد الإبداع متجدد الفكر.

وتابع أيمن عدلى: "فلم يتولى مهمة إلا وكان النجاح حليفه بفضل إصراره وموهبته الفطرية، سواء كمذيع قدم عدد من أهم البرامج الاذاعية التى لا ينساها، فقدنا رمز كبير كما عرفته مقاتل لا يستسلم فقد أصر على أن يواصل جهوده من أجل الحلم حتى تحقق له عام 2016 بقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية برئاسته."

‏وذكر رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أنه سيظل اسم الإعلامى الراحل حمدى الكنيسى خالدا، وستبقى إبداعاته الإذاعية متفردة وملهمة للكثيرين من تلاميذه وسيبقى هو المعلم الذى يعرف قيمة جبر خواطر الناس فدائمًا يقول لى تركت المناصب ولم يتبق لى إلا حب ودعوات الناس.