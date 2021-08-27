"للأسف هموت منتحر ".. "إبراهيم" ترك رسالة لوالده وقفز في النيل بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

في الوقت الذي تباشر فيه قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثة شاب انتحر قفزًا في مياه النيل بدمياط، نشر أصدقاء المتوفى عن رسالة تركها المنتحر في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتداول عدد من أصدقاء الشاب، مساء اليوم الجمعة، رسالة كتبها قبل ساعات من موته، كشف فيها عن مروره بأزمة نفسية.

وكتب المتوفى في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "جه الوقت اللي هموت فيه بس للأسف هموت منتحر".

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بدمياط جهودها، لانتشال جثمان شاب، توفى غرقًا في نهر النيل، بمنطقة الكوبري العلوي، في فارسكور، مساء اليوم الجمعة.

وكشف شهود عيان، لموقع "الخليج 365"، عن أن إبراهيم الباز، البالغ من العمر ١٧ عاما، ويقيم في عزبة السرايا، اختفى بعد أن شوهد أعلى الكوبري العلوي، قبل أن يسقط في النيل.

وترددت أنباء عن أن الشاب كان يعاني من ظروف نفسية صعبة، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى الاستماع لشهود العيان.