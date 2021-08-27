لجنة بمجلس النواب الأمريكى تطلب من بلينكن الإدلاء بشهادته أمامها بشأن أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ ):

تبدأ لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى جلسات الاستماع الشهر المقبل حول الأحداث المأساوية التي تتكشف حاليا فى أفغانستان ، حيث طلبت اللجنة من وزير الخارجية أنتونى بلينكن الإدلاء بشهادته أمامها .

وقال جريجورى ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات بأحد برامج تلفزيون بلومبرج اليوم الحمعة "نحن نخطط الآن لعقد جلسات استماع " .

وأضاف ميكس وهو نائب ديمقراطى من نيويورك أن لجنته " ستنتظر حتى إعادة مواطنينا إلى وطنهم " .

وأوضح أن جلسات الاستماع ستركز على كيفية حدوث ذلك ومنعه من الحدوث مرة أخرى ، مع البدء بطرح الإسئلة الخاصة بذلك على بلينكن .

وذكر ميكس إنه واثق من أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تتأكد من أن كل أمريكي يريد الرحيل سيتم نقله من أفغانستان.