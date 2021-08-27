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رئيس المكسيك يظل عالقا في سيارته لأكثر من ساعتين بسبب مظاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

لم يسمح مدرسون يتظاهرون، للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالخروج من سيارته لأكثر من ساعتين، ما اضطره لعقد مؤتمره الصحفي عبر هاتفه المحمول.

وطوق عشرات المتظاهرين من نقابة المعلمين "سي إن تي إي" السيارة الفارهة لرئيس الدولة والحكومة أمام الحواجز الرئيسية للقوات المسلحة في توكستلا جوتيريز جنوبي مكسيكو سيتي صباح اليوم الجمعة.

ومن بين مطالب أخرى، طالب المتظاهرون بإلغاء إصلاح قانوني للحكومة السابقة يقلص من نفوذ نقابات المعلمين.

وقال لوبيز أوبرادور في مقطع مصور تم تشغيله خلال المؤتمر الصحفي إن "رئيس المكسيك لا يمكن أن يكون رهينة لأحد". وفي المقطع المصور، كان بالإمكان مشاهدة الرئيس الشعبوي 67 عاما وهو جالس داخل السيارة، كما كان بالإمكان سماع هتافات المتظاهرين في الخلفية.

وذكر أنه لن يرد على مطالبهم. وقال إنه ظل جالسا طالما كانت هناك ضرورة لذلك. وقال إنه "لا يمكن أن يبتزه أحد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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