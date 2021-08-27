ألمانيا تتبرع بملايين الجرعات من لقاح كورونا لأفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستتبرع بـ 70 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 لدول أفريقية.

وأضافت ميركل، في مؤتمر صحفي بعد قمة مع زعماء أفارقة "ستتيح ألمانيا، ليس فقط 30 مليون جرعة لقاح بل ما يصل إلى 70 مليون جرعة".

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن الزعماء الأفارقة أبلغوا القمة بأنه "ليس من العدل أن تطعم القارة الأفريقية اثنين بالمئة فقط من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بينما تمكنت الدول المتقدمة في الشمال من تطعيم ما يصل إلى 60 بالمئة من سكانها".

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل "جميعنا في هذا الاجتماع شعرنا بأن أفريقيا تحتاج لأن تمنح الفرصة والحق في إنتاج اللقاحات".

وقالت ميركل إنها على ثقة بأن من الممكن أن يكون هناك "نقل تدريجي للتكنولوجيا" للسماح بإنتاج لقاحات الوقاية من المرض في أفريقيا.