طالبان تطلب من أميركا إبقاء وجود دبلوماسي في كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت حركة طالبان من الولايات المتحدة الحفاظ على وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد استكمال انسحابها الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة.

إلا أنهم أضافوا أن واشنطن لم تتخذ قراراً بهذا الصدد بعد.وقال المسؤولون إن قادة طالبان يريدون أن تبقي الدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، سفاراتها مفتوحة بعد 31 أغسطس الجاري.

وتخلت واشنطن عن سفارتها وسحبت آخر دبلوماسييها، الذين لم يتم إجلاؤهم بعد، إلى مطار كابول الذي يتولى الجيش الأميركي أمنه.

لكن العسكريين الأميركيين سيغادرون نهائياً الثلاثاء ولن يعود هناك بعد ذلك قوات يمكنها ضمان أمن دبلوماسيين في حال طلب منهم الرئيس جو بايدن البقاء في البلد.

ويتساءل البعض هل يمكن في ظل ظروف كهذه الحفاظ على وجود دبلوماسي أميركي، لا سيما وأنه لا يزال من المستبعد أن تعترف واشنطن بحكومة مقبلة بقيادة طالبان؟

يدور جدل حول هذه المسألة داخل الإدارة الأميركية، على ما أوضح المسؤولون، مؤكدين أن الأولوية الأولى تبقى سلامة الموظفين الأميركيين.

وذكروا أن قراراً بخصوص وجود دبلوماسي في أفغانستان قد يصدر مطلع الأسبوع المقبل، قبيل استكمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان.