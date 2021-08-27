بايدن يعقد أول لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أول اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وبعد تأجل الاجتماع من الخميس إلى الجمعة في أعقاب هجوم مطار كابول الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنه وراح ضحيته 13 جندياً أميركياً و72 أفغانياً، اجتمع بايدن وبينيت لإعادة تشكيل معالم العلاقات الأميركية-الإسرائيلية والتباحث حول كيفية التعامل مع برنامج طهران النووي.

وقال بايدن إنه ناقش مع بينيت "التهديد الذي تشكله إيران والتزامنا بضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي".

وأضاف "نحن نضع الدبلوماسية أولاً وسنرى إلى أين تقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى".

وقال بينيت للصحفيين إنه متفق مع بايدن بشأن وجود خيارات أخرى إذا أخفقت المفاوضات الأميركية مع إيران.