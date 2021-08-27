اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الجزائري.. وهذا ما تم التباحث فيه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والجزائري رمطان لعمامرة العلاقات الثنائية خلال اتصال هاتفي بينهما بعد أيام على إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان بن عبد الله أجرى اتصالا مع نظيره الجزائري جرى خلاله “استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت الخارجية السعودية أعربت عن أسف المملكة لقطع العلاقات بين الجزائر والغرب. وأصدرت بيانا قبل يومين دعت فيه “الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك”.