بايدن يمنح السلطة الكاملة لشن هجمات ضد تنظيم الدولة في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على منح قيادة بلاده العسكرية الحرية الكاملة للقيام بعمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

وأكد الرئيس بايدن للقيادة العسكرية موافقته على منحها “حرية التصرف لإجراء عمليات ضد تنظيم “داعش” في أفغانستان من أجل حماية عسكريينا”.

من جانبه قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أبلغ جوبايدن عن إمكانية وقوع هجوم آخر في كابول.

وأضاف البيت الأبيض، أن القوات الأمريكية تتخذ أعلى إجراءات حماية في مطار كابول، موضحا أن الجيش الأمريكي يجلي آلاف الأشخاص كل بضعة ساعات من كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن عمليات إجلاء آلاف الأشخاص من مطار كابول لا تزال تواجه «تهديدات محددة وذات مصداقية»، غداة هجوم انتحاري دام، أسفر عن مقتل 85 شخصًا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: «نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية.. تهديدات محددة وذات مصداقية».

وأشار إلى أن الهجوم الدامي الذي وقع عند مطار كابل لم ينفذه مهاجمان، وإنما مهاجم انتحاري واحد فقط.

وقال الميجر جنرال وليام تيلور للصحفيين: يمكنني أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد أن انفجارًا آخر وقع في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريًا واحدًا.