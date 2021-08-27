شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية على مطار كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من مطار كابول يوم أمس، وأسفرت عن مقتل ‏وإصابة العشرات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي اليوم، عن إدانتهم جميع أعمال الإرهاب والهجمات المتعمدة ضد ‏المدنيين، مشيرين إلى أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ‏في جميع الظروف، بما في ذلك المتعلقة بحماية المدنيين.

‏ وجددوا التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر ‏التهديدات للسلم والأمن الدوليين.