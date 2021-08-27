شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية على مطار كابول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدان مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من مطار كابول يوم أمس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي اليوم، عن إدانتهم جميع أعمال الإرهاب والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، مشيرين إلى أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك المتعلقة بحماية المدنيين.
وجددوا التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.