انت الان تتابع خبر بعد التعاقد مع رونالدو.. أسهم يونايتد تحقق طفرة نوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد التأكد من الخبر، ظهر اليوم في بورصة نيويورك، ارتفعت أسهم النادي لتصل قيمة السهم إلى 19.15 دولارا في أفضل حالاتها، لكنها تراجعت بعض الشيء بمرور الساعات.

وقبل ساعتين على انتهاء جلسة بورصة نيويورك توقفت سندات أسهم مانشستر يونايتد عند 18.38 دولارا للسهم، بواقع زيادة 6.37% مقارنة بإغلاق الأمس.



وأعلن نادي مانشستر عن توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال رونالدو، الذي يعود إلى الفريق الذي سجل معه 118 هدفا في 292 مباراة في الفترة ما بين عامي 2003 إلى 2009.

وأوضح نادي مانشستر يونايتد أن الاتفاق مع رونالدو مرهون بموافقة الأطراف على "الشروط الشخصية" للعقد والكشف الطبي وإصدار تأشيرة إلى "الدون".

وسيدفع مانشستر يونايتد 20 مليون يورو مقابل تعاقده مع رونالدو، إلى جانب 3 ملايين أخرى (مكافآت)، حسبما ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، بينما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أخرى أن الصفقة تكلفت 15 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو كمتغيرات.



ووفقا لشبكة "توك سبورت" الإذاعية البريطانية، فإن رونالدو سيوقع على عقد مدته عامين مقابل راتب أسبوعي قيمته 560 ألف يورو.

وبذلك تجاوزت القيمة السوقية لمانشستر يونايتد في وول ستريت 2 مليار و800 مليون دولار، بواقع زيادة تراكمية في رأس المال نسبتها 10% منذ بداية العام.

