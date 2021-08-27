المالية توضح بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي التصريحات التي نسبت الى الوزير علي عبد الامير علاوي والتي تداولتها بعض الوكالات الاخبارية بخصوص وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية".



وأكدت، أن "تلك التصريحات مفبركة و لا اساس لها من الصحة".

