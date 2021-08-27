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دولة أوروبية تنهي عملياتها للإجلاء من أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها استكملت عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتمكنت من إخراج 387 شخصا.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إنها "أنهت عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد إعادة 387 شخصا على مدار أسبوعين بمساعدة الجيش الألماني".

وأضافت، أنه "لا يزال هناك 11 سويسريا بعضهم يعمل في منظمات دولية، والوزارة على اتصال بهم".


وكانت ألمانيا قد أعلنت أن جميع عسكرييها غادروا أفغانستان بعد استكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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