انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تنهي عملياتها للإجلاء من أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها استكملت عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتمكنت من إخراج 387 شخصا.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إنها "أنهت عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد إعادة 387 شخصا على مدار أسبوعين بمساعدة الجيش الألماني".
وأضافت، أنه "لا يزال هناك 11 سويسريا بعضهم يعمل في منظمات دولية، والوزارة على اتصال بهم".
وكانت ألمانيا قد أعلنت أن جميع عسكرييها غادروا أفغانستان بعد استكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول.
وأضافت، أنه "لا يزال هناك 11 سويسريا بعضهم يعمل في منظمات دولية، والوزارة على اتصال بهم".
وكانت ألمانيا قد أعلنت أن جميع عسكرييها غادروا أفغانستان بعد استكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول.